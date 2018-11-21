/ Лучшим региональным брендом признали телеканал ОТВ

СМИ взяло первый приз в конкурсе «Федерация».

Телеканал ОТВ стал лучшим региональным брендом среди многочисленных представителей России. Такой титул СМИ получило от жюри конкурса «Федерация». Представителям телеканала, отправившимся в Москву за победой, вручили табличку с подтверждением достижения высокого результата и статуэтку, которая теперь займет почетное место среди других наград на специальном стеллаже.

Цель конкурса — показать творческие и технические достижения региональных производителей и вещателей. В первую очередь отмечаются работы о сильных региональных брендах, работы о позитивном имидже городов и территорий, об их социально-экономическом развитии, инновационном и инвестиционном потенциале. И, конечно, об уникальных особенностях и колорите регионов большой страны. — рассказали организаторы конкурса «Федерация».

Отметим, что конкурс поддерживают ведущие федеральные СМИ, общественные организации, правительства нескольких регионов России, а также Совет Федерации, Минкомсвязи.