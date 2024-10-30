Ежемесячно в Челябинске и Копейске называют лучших и худших перевозчиков по результатам выполненной работы. Оцениваются отклонение от маршрута, нарушение расписания, неисполнение рейсов и многое другое. По итогам сентября в Челябинске и Копейске определили лучших и худших перевозчиков. Информация размещена в телеграм-канале «Челябинский общественный транспорт».
Меньше всего нарушений зафиксировано у следующих перевозчиков:
- ООО «Челябинское такси», обслуживает автобусный маршрут № 48;
- МУП «Служба организации движения», автобус № 52;
- ИП Молчанов Игорь Дмитриевич, автобус № 130;
- ООО «Единение», автобус № 142;
- ООО «МЕГААВТО», автобус № 204;
- ООО «Синара — ГТР Челябинск», троллейбус № 19.
В Копейске условия контрактов лучше всего соблюдали на маршрутах №№ 6, 29 и 41, которые обслуживает МУП «Копейское пассажирское автопредприятие».
Неудовлетворительно выполняли свою работу следующие перевозчики:
- ООО «Автотранспортное предприятие 2», автобус № 58;
- ООО «Автолайн», автобусы №№ 40 и 72;
- ООО «Автотранспортное предприятие 1», автобус № 91;
- ООО «Новые дороги», автобус № 136к;
- ООО «Третий автобусный парк», автобус № 123.
В Копейске с нарушениями расписания следовали автобусы №№ 16 и 23, которые обслуживает МУП «Копейское пассажирское автопредприятие».
Перевозчикам, которые нарушали условия контрактов, выставлены штрафы.