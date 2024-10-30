Лучших и худших перевозчиков сентября определили в Челябинске и Копейске

Для нарушителей предусмотрены штрафы

Ежемесячно в Челябинске и Копейске называют лучших и худших перевозчиков по результатам выполненной работы. Оцениваются отклонение от маршрута, нарушение расписания, неисполнение рейсов и многое другое. По итогам сентября в Челябинске и Копейске определили лучших и худших перевозчиков. Информация размещена в телеграм-канале «Челябинский общественный транспорт».

Меньше всего нарушений зафиксировано у следующих перевозчиков:

ООО «Челябинское такси», обслуживает автобусный маршрут № 48;

МУП «Служба организации движения», автобус № 52;

ИП Молчанов Игорь Дмитриевич, автобус № 130;

ООО «Единение», автобус № 142;

ООО «МЕГААВТО», автобус № 204;

ООО «Синара — ГТР Челябинск», троллейбус № 19.

В Копейске условия контрактов лучше всего соблюдали на маршрутах №№ 6, 29 и 41, которые обслуживает МУП «Копейское пассажирское автопредприятие».

Неудовлетворительно выполняли свою работу следующие перевозчики:

ООО «Автотранспортное предприятие 2», автобус № 58;

ООО «Автолайн», автобусы №№ 40 и 72;

ООО «Автотранспортное предприятие 1», автобус № 91;

ООО «Новые дороги», автобус № 136к;

ООО «Третий автобусный парк», автобус № 123.

В Копейске с нарушениями расписания следовали автобусы №№ 16 и 23, которые обслуживает МУП «Копейское пассажирское автопредприятие».

Перевозчикам, которые нарушали условия контрактов, выставлены штрафы.