Лучшие кадры с вело-мото-экстрим шоу в Челябинске

Челябинцы с размахом отпраздновали День рождения города.

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По случаю 238-летия Челябинска состоялось большое количество зрелищных мероприятий. Одним из них стало вело-мото-экстрим шоу в Челябинске. Лучшие кадры с экстремального шоу в нашем фоторепортаже.



В соревнованиях у ледовой арены «Трактор» приняли участие лучшие российские и зарубежные райдеры. Призеры российских и международных соревнований показали головокружительные трюки в свободном стиле на мотоциклах, велосипедах и снегоходах.

Скажем честно, дыхание от подобного шоу замирает. Так что если вы по какой-то причине не смогли попасть на площадь перед ареной в субботу, всю атмосферу можно увидеть на кадрах нашего корреспондента.