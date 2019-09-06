Телеканал ОТВ покажет День города в прямом эфире!

Увидеть звёзд и выиграть призы можно, не выходя из квартиры.

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В День города челябинцев ждет специальный праздничный телемарафон. Медиахолдинг ОТВ приготовил множество подарков для всех жителей и гостей города.

С 10 утра до 22 часов вы сможете увидеть на телеканале ОТВ главные праздничные мероприятия, включая грандиозный салют. Будут организованы прямые включения с концерта «В гостях у Митрофановны», а также трансляция финала фестиваля «Песня города».

А в специальной праздничной студии челябинцев поздравят с их днем многие знаковые гости: почетные жители столицы области, врип мэра города Наталья Котова и глава региона Алексей Текслер, финалисты шоу «Голос. Дети» сёстры Каймаковы, вокальная группа «Пуарэ», мультиинструменталист Загир Зайнетдинов, поразившая всех в «Танцах» на ТНТ Марианна Краснопевцева, народный коллектив казачьей песни «Дубрава» и многие-многие другие.

Кроме того, в прямом эфире вас ждет розыгрыш множества призов и подарков, главным из которых станет диван!

Смотрите прямую трансляцию самого главного дня Челябинска в субботу с 10 утра на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv.