/ С челябинскими зрителями поделятся свежим взглядом на любовь

В Молодежном театре идёт подготовка к премьере спектакля «Валентинов день».

Со сцены Молодежного театра в День святого Валентина ответят на вопрос о том, что такое любовь. Премьеру будет предварять ряд мероприятий, первым из которых станет читка пьесы известного драматурга Ивана Вырыпаева «Валентинов день». Произведение является продолжением работы Михаила Рощина «Валентин и Валентина», написанной в 1972 году. Те же персонажи, но в более зрелом возрасте, перенесены Вырыпаевым в наше время. Познакомившись с историей людей, ставших частью любовного треугольника, аудитория сможет оценить свежий взгляд автора на вопрос о вечной любви и вечном страдании.

Читка пьесы Вырыпаева состоится в Молодежном театре 20 января в 18:00. А уже 14, 15 и 28 февраля пройдет премьера самого спектакля «Валентинов день», режиссером которого стал Тимур Насиров, известный челябинской публике постановкой «Капитанская дочка».

Мне кажется, это лучшая пьеса Ивана Вырыпаева. Она легкая, как дыхание, и очень музыкальная. В ней есть важная для меня мысль: то, что принято называть любовью, то, что воспевается, о чём пишут книги, снимают кино, — всё это не имеет никакого отношения к настоящей любви, которая случается крайне редко. Ее почти нет. — поделился мнением режиссер-постановщик Тимур Насиров.

В созданном по мотивам пьесы произведении герои пьесы драматурга Ивана Вырыпаева попытаются понять, что же такое любовь. Главные герои, две женщины, объединенные любовью к одному мужчине, на сцене Молодежного театра представят новый мир, не похожий на реальность. В постановке соединятся юмор, лирика, шагаловские мотивы, грустная клоунада и даже цитаты из произведения Михаила Рощина «Валентин и Валентина». Один день из жизни героев вместит в себя множество событий, которые помогут им самим и зрителю ответить на вопрос о том, что такое любовь.