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/ Фильмы в день премьеры теперь показывают в 19 кинотеатрах южноуральской глубинки

Фильмы в день премьеры теперь показывают в 19 кинотеатрах южноуральской глубинки

Открытию залов помогли губернатор и Фонд кино.
сегодня в 08:00
  |  Культура

Быть в курсе киноновинок — такое желание южноуральцев, проживающих в малых городах и селах, исполнилось в прошлом году. Сразу 19 кинотеатров открыли в Челябинской области. На экране крутят современные фильмы, в том числе в формате 3D, а дни премьеры совпадают с мировыми. Помогли открыть кинотеатры районные власти, губернатор Челябинской области и Фонд кино.

Киноманами становятся жители поселка Красногорского в Еманжелинском районе, Межозерного в Верхнеуральском районе, жители Варны, Кусы, Агаповки, Троицка, Катав-Ивановска, Сима, Южноуральска, Чебаркуля, Аргаяша, Верхнеуральска, Миньяра и Аши.

В этом зале должны появляться новые мысли и новые эмоции. Хотелось, чтобы они были позитивными. Появляется техническое возможность, техническое оснащение. Важно, чтобы мы максимально смогли воспользоваться этими возможностями. Если мы предполагаем, что повесили нам экран и сделали современный проектор и это все? Это не все, но очень мало. Нужно максимально этой возможностью воспользоваться. — прокомментировал открытие кинотеатров губернатор Борис Дубровский.

Цена на билет гораздо ниже, чем в Челябинске, — около 120 рублей. Под кинотеатры переделали, в основном, пустующие залы ДК. На каждый из Фонда кино направили 5 миллионов рублей (таков размер выигранного гранта), а также необходимые для покупки экрана, кресел и другого оборудования дополнительные средства выделяли по распоряжению Бориса Дубровского.

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