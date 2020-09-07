Двух бешеных лис обнаружили за неделю в Челябинской области

Всего с начала года выявили более 40 заболевших животных.

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На прошедшей неделе в Челябинской области были зарегистрированы еще два случая заражения бешенством у животных. И в том, и в другом случае он заболевания пали лисы. Инциденты зафиксировали в Еманжелинском и Агаповском районах.

«Всего с начала 2020 г. на территории Челябинской области выявлено 44 случая бешенства животных в 44 неблагополучных пунктах. За аналогичный период в 2019 году выявлено 32 случая бешенства животных в 28 неблагополучных пунктах», — рассказали в пресс-службе Россельхознадзора региона.

Во всех населенных пунктах, где были выявлены зараженные животные объявили карантин. Сами поселки были внесены в реестр неблагополучных по бешенству. Это значит, что в них на время запрещены проведение выставок, торговля животными, а также их вывоз за пределы населенного пункта.

«Управление Росссельхознадзора по Челябинской области информирует, что Челябинская область на протяжении последних лет является стационарно-неблагополучной по бешенству животных, а также обращает внимание граждан и руководителей предприятий, содержащих животных, ответственно относиться к соблюдению обязательных ветеринарных правил при содержании и разведении животных», — добавили в ведомстве.

Нельзя допускать взаимодействия домашних животных с дичью, регулярно проходить вакцинацию четвероногих, а также показывать их ветеринару.