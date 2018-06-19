/ Лось провел для туристов экскурсию по нацпарку «Зюраткуль»

Животное сопровождало компанию во время лесной прогулки.

Минувшие выходные запомнились пешим туристам, побывавшим на Зюраткуле, необычной компанией. Лосиха с навигатором на шее сопровождала компанию в поход по направлению к горе Большой Уван. Лесной обитатель не отпускал на большое расстояние от себя людей, давал погладить себя и приласкать. Так туристы прошли около часа.

Сейчас около кордона гуляют лосихи Василина и Дарена, и лось Яшка. На двух лосей надеты специальные ошейники с GPS-датчиками, чтобы отслеживать перемещение животных и изучать из маршруты в лесу. — рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь национального парка «Зюраткуль» Марина Фомина.

Зоологи напоминают о том, что дикие животные остаются таковыми даже после продолжительного общения с человеком. Поэтому стоит соблюдать безопасное расстояние детям и взрослым.

Напомним, ранее численность сохатых обитателей нацпарка пополнилась. Лосиха по кличке Василина после нескольких месяцев скитаний в лесу вернулась к кордону «У трех вершин». Вскоре после возвращения лосиха родила малыша.