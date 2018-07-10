Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.83 -0.29 73.94 +0.04
Челябинск
сейчас
 
+27 °C
завтра
 
+23 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 06:07
Телеканалы «Восточный экспресс» и «ОТВ» ищут новые «Лица»
Медиахолдинг запускает совместный кастинг для телевизионных ведущих.
/ Новая Семейная аллея появилась в Челябинске

Новая Семейная аллея появилась в Челябинске

Горожане смогут любоваться фигурами из травы и отдыхать на лавочках в тени.
сегодня в 08:00
  |  Общество

Новую аллею открыли в Саду Победы в Челябинске. Теперь облагороженная территория символизирует семейные ценности и ежедневно притягивает прогуливающихся горожан. В их числе также побывал глава южноуральской столице Евгений Тефтелев.

Я радуюсь не только новому объекту и тому, что сделано, но и общению. Поговорил с жителями, у них такой хороший настрой, они видят добрые дела, которые делаются. Много приятных слов сегодня мне сказали и в адрес депутата, и в адрес главы района. Это очень приятно. И правильно отметили, что Сад Победы развивается, каждый год появляется что-то новое. И он действительно настоящая визитная карточка города Челябинска. Новая аллея сделана со вкусом, добротно, специально, чтобы жители, побывав здесь, ощущали верность, любовь и семейственность. — поделился впечатлениями градоначальник.

Инициатором нового объекта выступил благотворительный фонд «Достойная жизнь» и компания «Мир развлечений». Предполагается, что на этом работы не закончатся. В ближайшее время в сквере завершат обустройство газона вокруг парка развлечений и запустят новый аттракцион «Сафари».

Общество
Стройка нового экопарка с бассейном и аттракционами продолжается в Челябинске
03.07.2018
Стройка нового экопарка с бассейном и аттракционами продолжается в Челябинске
Общество
В семейном парке отдыха «Рифей» продолжают масштабную реконструкцию
22.06.2018
В семейном парке отдыха «Рифей» продолжают масштабную реконструкцию
Общество
Лось провел для туристов экскурсию по нацпарку «Зюраткуль»
19.06.2018
Лось провел для туристов экскурсию по нацпарку «Зюраткуль»
Общество
Минприроды России взялось за создание нового нацпарка на Южном Урале
06.06.2018
Минприроды России взялось за создание нового нацпарка на Южном Урале
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Ушел в рубашке без записки. 81-летний пенсионер пропал, сменив одежду.
сегодня в 14:01
Ушел в рубашке без записки. 81-летний пенсионер пропал, сменив одежду.
Хоккей
Ян Коварж попрощался с «Металлургом» и отправился в клуб НХЛ
сегодня в 13:14
Ян Коварж попрощался с «Металлургом» и отправился в клуб НХЛ
Общество
Борис Дубровский поделился опытом международного бизнес-сотрудничества
сегодня в 13:04
Борис Дубровский поделился опытом международного бизнес-сотрудничества
Общество
Эксперт-физик объяснил причину мощных гроз над Челябинском
  
сегодня в 13:01
Эксперт-физик объяснил причину мощных гроз над Челябинском
Культура
Южноуральцы получили доступ к президентской библиотеке
сегодня в 12:51
Южноуральцы получили доступ к президентской библиотеке
Общество
«Перестал мяукать». Челябинцы всем двором пытаются спасти котенка с верхушки дерева
  
сегодня в 12:37
«Перестал мяукать». Челябинцы всем двором пытаются спасти котенка с верхушки дерева
Происшествия
4-летний мальчик разбился, выпав из окна вслед за москитной сеткой
сегодня в 12:32
4-летний мальчик разбился, выпав из окна вслед за москитной сеткой
Спорт
Чемпион Никита Нестеров станет наставником для южноуральских спортсменов
сегодня в 12:29
Чемпион Никита Нестеров станет наставником для южноуральских спортсменов
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6