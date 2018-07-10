/ Новая Семейная аллея появилась в Челябинске

Горожане смогут любоваться фигурами из травы и отдыхать на лавочках в тени.

Новую аллею открыли в Саду Победы в Челябинске. Теперь облагороженная территория символизирует семейные ценности и ежедневно притягивает прогуливающихся горожан. В их числе также побывал глава южноуральской столице Евгений Тефтелев.

Я радуюсь не только новому объекту и тому, что сделано, но и общению. Поговорил с жителями, у них такой хороший настрой, они видят добрые дела, которые делаются. Много приятных слов сегодня мне сказали и в адрес депутата, и в адрес главы района. Это очень приятно. И правильно отметили, что Сад Победы развивается, каждый год появляется что-то новое. И он действительно настоящая визитная карточка города Челябинска. Новая аллея сделана со вкусом, добротно, специально, чтобы жители, побывав здесь, ощущали верность, любовь и семейственность. — поделился впечатлениями градоначальник.

Инициатором нового объекта выступил благотворительный фонд «Достойная жизнь» и компания «Мир развлечений». Предполагается, что на этом работы не закончатся. В ближайшее время в сквере завершат обустройство газона вокруг парка развлечений и запустят новый аттракцион «Сафари».