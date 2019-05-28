/ Лось застрял в тоннеле с водой в Челябинской области

Животное прыгнуло в сооружение, испугавшись людей.

Годовалый лось упал в тоннель с водой в Челябинской области. Животное случайно оказалось в водоеме: лось прыгнул туда, спасаясь от напугавших его людей и машин. В итоге животное застряло. Чтобы выбраться, ему потребовалась помощь представителей Минэкологии и Карена Даллакяна. Зоозащитник решил сделать укол снотворного лосю, а уже потом вытаскивать 160-килограммовое животное на землю.

В последнее время случаи их попадания в населённые пункты далеко не единичны. Сейчас у самок лосей появляется новое потомство, и они отгоняют от себя своих подросших детей. Молодые лоси бродят в поисках мест обитания и, в результате отсутствия жизненного опыта и осторожности, часто выходят к людям. В основном, это происходит ночью, когда в городах тихо и спокойно. Так произошло и в этот раз, утром лось испугался шума, запаниковал — и оказался в ловушке. Сейчас ему оказана вся необходимая помощь, и вскоре он сможет вернуться в естественную среду обитания. — рассказал начальник управления охраны, федерального государственного надзора и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания Андрей Питовин.

Лось отделался несколькими царапинами. Когда наступят сумерки, животное выпустят в Харлушевском государственном природном заказнике.

Отметим, что инцидент с лосем произошел на территории ПАО «Фортум». Туда животное приплыло самостоятельно по реке Миасс.