/ Лось застрял в тоннеле с водой в Челябинской области

В последнее время случаи их попадания в населённые пункты далеко не единичны. Сейчас у самок лосей появляется новое потомство, и они отгоняют от себя своих подросших детей. Молодые лоси бродят в поисках мест обитания и, в результате отсутствия жизненного опыта и осторожности, часто выходят к людям. В основном, это происходит ночью, когда в городах тихо и спокойно. Так произошло и в этот раз, утром лось испугался шума, запаниковал — и оказался в ловушке. Сейчас ему оказана вся необходимая помощь, и вскоре он сможет вернуться в естественную среду обитания. — рассказал начальник управления охраны, федерального государственного надзора и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания Андрей Питовин.
Лось отделался несколькими царапинами. Когда наступят сумерки, животное выпустят в Харлушевском государственном природном заказнике.
Отметим, что инцидент с лосем произошел на территории ПАО «Фортум». Туда животное приплыло самостоятельно по реке Миасс.