Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
64.54 +0.08 72.17 -0.02
Челябинск
сейчас
 
+15 °C
завтра
 
+20 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Лось застрял в тоннеле с водой в Челябинской области

Лось застрял в тоннеле с водой в Челябинской области

Животное прыгнуло в сооружение, испугавшись людей.
вчера в 18:43
  |  Происшествия
Годовалый лось упал в тоннель с водой в Челябинской области. Животное случайно оказалось в водоеме: лось прыгнул туда, спасаясь от напугавших его людей и машин. В итоге животное застряло. Чтобы выбраться, ему потребовалась помощь представителей Минэкологии и Карена Даллакяна. Зоозащитник решил сделать укол снотворного лосю, а уже потом вытаскивать 160-килограммовое животное на землю.

В последнее время случаи их попадания в населённые пункты далеко не единичны. Сейчас у самок лосей появляется новое потомство, и они отгоняют от себя своих подросших детей. Молодые лоси бродят в поисках мест обитания и, в результате отсутствия жизненного опыта и осторожности, часто выходят к людям. В основном, это происходит ночью, когда в городах тихо и спокойно. Так произошло и в этот раз, утром лось испугался шума, запаниковал — и оказался в ловушке. Сейчас ему оказана вся необходимая помощь, и вскоре он сможет вернуться в естественную среду обитания. — рассказал начальник управления охраны, федерального государственного надзора и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания Андрей Питовин.

Лось отделался несколькими царапинами. Когда наступят сумерки, животное выпустят в Харлушевском государственном природном заказнике.

Отметим, что инцидент с лосем произошел на территории ПАО «Фортум». Туда животное приплыло самостоятельно по реке Миасс.

Общество
Карен Даллакян приглашает на концерт в помощь диким животным
  
18.05.2019
Карен Даллакян приглашает на концерт в помощь диким животным
Общество
Экологи просят южноуральцев не приближаться к раненым во время лесных пожаров животным
07.05.2019
Экологи просят южноуральцев не приближаться к раненым во время лесных пожаров животным
Происшествия
На Южном Урале обнаружили автобус с дикими животными в клетках
27.04.2019
На Южном Урале обнаружили автобус с дикими животными в клетках
Общество
Челябинцам рассказали, куда обращаться для отлова бездомных животных
24.02.2019
Челябинцам рассказали, куда обращаться для отлова бездомных животных
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Происшествия
Лось застрял в тоннеле с водой в Челябинской области
сегодня в 18:43
Лось застрял в тоннеле с водой в Челябинской области
Хоккей
Евгений Дадонов оценил выступление сборной России на последних играх ЧМ
сегодня в 18:36
Евгений Дадонов оценил выступление сборной России на последних играх ЧМ
Культура
Юрий Куклачев: «В цирковом училище мне сказали, что между мной и профессией клоуна нет ничего общего»
сегодня в 18:07
Юрий Куклачев: «В цирковом училище мне сказали, что между мной и профессией клоуна нет ничего общего»
Общество
Бездомная челябинская пенсионерка, которую приютила семья из ХМАО, готовится к переезду
сегодня в 18:01
Бездомная челябинская пенсионерка, которую приютила семья из ХМАО, готовится к переезду
Общество
Субсидии работодателям, трудоустраивающим южноуральцев, утвердили в правительстве региона
сегодня в 17:52
Субсидии работодателям, трудоустраивающим южноуральцев, утвердили в правительстве региона
Общество
Жителям Челябинской области помогут избавиться от долгов в специальном центре
сегодня в 17:45
Жителям Челябинской области помогут избавиться от долгов в специальном центре
Общество
Челябинск разделят на участки, во главе которых будут ответственные за чистоту и порядок
сегодня в 17:32
Челябинск разделят на участки, во главе которых будут ответственные за чистоту и порядок
Общество
Двух дочек забрали у неблагополучной мамы в Челябинской области
сегодня в 17:08
Двух дочек забрали у неблагополучной мамы в Челябинской области
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6