Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.75 -1.47 76.23 -1.42
Челябинск
сейчас
 
+15 °C
завтра
 
+19 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Движение на центральной улице Челябинска ограничили из-за ремонта дороги

Движение на центральной улице Челябинска ограничили из-за ремонта дороги

Работы продлятся больше недели.
сегодня в 11:50
  |  Общество

В центре Челябинска из-за дорожных работ будет ограничено движение транспорта. Речь идет об улице Энгельса. Ее длина — 2,2 километра, и на всей протяженности планируется замена дорожного полотна. Однако сегодня, 15 августа, погода нарушила планы дорожников. Ремонт откладывается.

В связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия проезжей части ограничено движение транспорта по улице Энгельса на участке от улицы Труда до улицы Худякова до 20:00 24 августа. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Челябинска.

Отметим, что ограничивать движение будут постепенно, сдвигаясь от улицы Труда до улицы Худякова.

Общество
Укладка асфальта затормозит движение троллейбусов в Челябинске
04.08.2018
Укладка асфальта затормозит движение троллейбусов в Челябинске
Общество
Собака Шпонка помогает дорожникам укладывать асфальт в Челябинской области
  
26.07.2018
Собака Шпонка помогает дорожникам укладывать асфальт в Челябинской области
Общество
«Асфальт хочется заменить на брусчатку». Преображение гостевых маршрутов в Челябинске продолжается
23.07.2018
«Асфальт хочется заменить на брусчатку». Преображение гостевых маршрутов в Челябинске продолжается
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Борис Дубровский поздравил мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам
сегодня в 12:42
Борис Дубровский поздравил мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам
Общество
Южноуральцы попали в топ-10 молодых профессионалов России
сегодня в 12:23
Южноуральцы попали в топ-10 молодых профессионалов России
Общество
Движение на центральной улице Челябинска ограничили из-за ремонта дороги
сегодня в 11:50
Движение на центральной улице Челябинска ограничили из-за ремонта дороги
Общество
Молодые южноуральские исследователи претендуют на медали и премии РАН
сегодня в 11:30
Молодые южноуральские исследователи претендуют на медали и премии РАН
Происшествия
Уголовное дело завели на избившего ветерана ВОВ челябинца
сегодня в 11:28
Уголовное дело завели на избившего ветерана ВОВ челябинца
Хоккей
Новая ведущая микст-зоны пообщалась с тренером и игроками «Трактора» на открытии Кубка губернатора
сегодня в 10:48
Новая ведущая микст-зоны пообщалась с тренером и игроками «Трактора» на открытии Кубка губернатора
Общество
Лучших спортсменов Челябинска поздравили со 100-летием физкультурного движения
сегодня в 10:34
Лучших спортсменов Челябинска поздравили со 100-летием физкультурного движения
Спорт
Виталий Кравцов претендует на участие в Турнире четырех наций в составе сборной
сегодня в 09:13
Виталий Кравцов претендует на участие в Турнире четырех наций в составе сборной
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6