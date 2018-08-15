/ Движение на центральной улице Челябинска ограничили из-за ремонта дороги

Работы продлятся больше недели.

В центре Челябинска из-за дорожных работ будет ограничено движение транспорта. Речь идет об улице Энгельса. Ее длина — 2,2 километра, и на всей протяженности планируется замена дорожного полотна. Однако сегодня, 15 августа, погода нарушила планы дорожников. Ремонт откладывается.

В связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия проезжей части ограничено движение транспорта по улице Энгельса на участке от улицы Труда до улицы Худякова до 20:00 24 августа. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Челябинска.

Отметим, что ограничивать движение будут постепенно, сдвигаясь от улицы Труда до улицы Худякова.