/ В Челябинск идут дожди. Справятся ли в этот раз ливневки?

В городе 30 постоянно подтопляемых участков.

Со второй половины недели в Челябинске и Челябинской области прогнозируют дожди и грозы. В прошлый раз со стихией областной центр не справился. Вечерний дождь 13 июля буквально затопил город. Улицы стали реками, автомобили не могли по ним проехать, из-за дождя сломались светофоры, вода лилась по ступенькам подземных переходов.

Такое количество осадков случается несколько раз за лето. Ливневки рассчитаны на тот средний уровень осадков, которые обычно выпадают. Тут было несколько подходов ливневых, ливневки не справились в некоторых местах, были вызваны аварийные бригады. Это ситуации стихийного характера, устраняются по мере их возникновения. — рассказала сайту «Первый областной» заместитель главы Челябинска Наталья Котова.

Не затопит ли Челябинск в четверг и пятницу — такой вопрос волнует горожан. На прошлой неделе жители города 20 раз за вечер позвонили в Управление дорожных работ и рассказали о местах подтопления. Всего же в 7 районах Челябинска повышенное внимание уделяют 30 участкам.

Но даже они, по мнению дорожников, с ситуацией справились. Вода, если верить нормативам, должна уходить в течение часа после завершения дождя. 13 июля так и получилось. На самых проблемных участках, улице Рождественского в районе мостов и улице Труда, были задействованы бригады службы эксплуатации ливневок. Они прочищали ливневые колодцы до 4 часов утра.

Среди мер по предотвращению вероятных подтоплений регулярно применяются на практике работы по открытию и прогреву дождевых решеток, перепусков, водопропускных труб, выпусков, работы по очистке водоотводных труб, водоотводных лотков на часто заполняемых участках УДС. Строго прописаны сроки исполнения, которые могут изменяться в зависимости от аварийных ситуаций и погодных условий. За местами возможного подтопления организован контроль. — рассказали сайту «Первый областной» в МБУ «Управление дорожных работ города Челябинска».

Если в момент сильного дождя челябинцы замечают, что ливневки не справляются и дороги, а также тротуары топит, нужно обращаться в Управление дорожных работ Челябинска — 8 (351) 727 46 26. Звонки принимаются круглосуточно.

Добавим, что дождь в Челябинске ожидается днем 19 июля. Его будет сопровождать гроза. В следующие сутки погода не изменится. В пятницу, 20 июля, будет по-прежнему дождливо. Отдельные порывы ветра достигнут 14 метров в секунду. При этом похолодания синоптики не обещают. Ночью температура будет достигать плюс 19 градусов, а днем — плюс 27 градусов.