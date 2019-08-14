Южноуральский ветеран ждал почтальона, а впустил мошенников

В Златоусте нагло обманули участника Великой Отечественной войны.

Михаил Федорович Николаев днем ждал почтальона с пенсией, по звонку открыл дверь. На пороге стоял высокий статный мужчина, который представился мастером участка и начал рассказывать о частных авариях, что происходят на коммунальных сетях. Нежданный гость предупредил, что в скором времени планируется увеличить давление в трубах, а это из-за их изношенности может привести к порывам. Дабы избежать затоплений, сотрудники компании, которая якобы прислала мастера, устанавливают в домах специализированное оборудование: «комплект защиты от протечек» и «комплект аварийного контроля» под названиями AquaSave 1, AquaSave 2.

«Он много чего говорил. Я где-то не расслышу, где-то не так пойму. Дал бумаги. Потом сказал, что придет мастер, он сейчас на другом объекте, на Шишкина, 7. Вот он освободится и придет, поставит. Ну, пришел, поставил, а что поставил, я и не знаю», — рассказывает Михаил Николаев, ветеран Великой Отечественной войны.

За «чудо-приборы», которые якобы уберегут его дом от коммунальных аварий, ветеран заплатил почти 10 000 рублей. Как ему сказали, это цена с 50-ти процентной скидкой именно для него и именно в этот день. Еще и техобслуживание предоставляется бесплатно. Подписав договор и квитанции, Михаил Федорович проводил «коммунальщиков» и только тогда взялся за телефон, чтобы позвонить внуку.

«Они когда ушли, я скорее начал звонить Саше, вот такое дело случилось. Он бегом сюда, вот и завязалась эта котовасия. Ну, я понял потом, что обманули меня, но что поделаешь теперь, случилось — случилось, не вернуть», — рассуждает ветеран.

Внук Александр, как только услышал, что произошло, сразу бросился к деду. Попав в квартиру, первым делом он решил посмотреть, что за комплекты установили эти «мастера».

«Они поставили какой-то то ли переходник, то ли удлинитель, не понятно, что это, возможно, это все-таки и клапан какой-то. Опять же поставили некачественно, теперь здесь все подтекает. Это одно устройство. Второе устройство — я даже не заметил, куда они его поставили. Они его поставили снизу бочка, то есть даже в нарушение инструкций по установке», — объясняет Александр Николаев, внук Михаила Федоровича.

Теперь в том месте, куда установили новый «комплект защиты от протечек», капает вода. Если бы пенсионер проживал один, он неминуемо бы в скором времени затопил соседей снизу.

В первую очередь Александр позвонил в полицию, где ему сказали, что договор можно будет расторгнуть только в судебном порядке. По номеру телефона «горячей линии», который был указана в договоре, девушка-диспетчер «милым» голосом отметила, что подписывать документы пенсионера никто не принуждал, сделал он это добровольно, и также «отправила» в суд.

Сейчас внук ветерана вместе с юристами готовит заявление о расторжении договора и планирует обратиться в прокуратуру, чтобы признать действия данной организации мошенническими.