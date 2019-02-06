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/ В рухнувшем доме могли экономить ароматизатор газа

В рухнувшем доме могли экономить ароматизатор газа

Если версия подтвердится, газовщиков ждет серьезный разговор со следователями.
сегодня в 15:20
  |  Общество

Готовы предварительные результаты расследования взрыва в жилом доме. Об этом сообщил телеграм-канал «112». По их данным, следователи называют экономию этилмеркаптана одной из причин ЧП. Это вещество — специальный ароматизатор газа. Именно с его помощью можно учуять утечку, но 31 декабря газ не пах. Вероятно, вещества скопилось больше допустимого предела и какая-нибудь искра, например, возникшая при включении света, вызвала взрыв.

Дальше следствие предполагает, что на момент трагедии в квартире оставались живые люди, которые почувствовали неладное. Они попытались выбраться самостоятельно, что привело к ряду проблем: к тому времени количество газовоздушной смеси было накоплено выше нижнего предела взрываемости, и открытая дверь только усугубила положение вещей. Проверяют сейчас и одоризацию газовой смеси. Если в целях экономии газовщики снизили количество пахучих добавок в топливо, то у следствия могут возникнуть вопросы и к ним. — сообщает телеграмм-канал «112».

Связаться с представителями СК РФ для подтверждения информации не удалось.

Напомним, утром 31 декабря в Магнитогорске рухнул подъезд жилого дома. Предположительно, это произошло из-за взрыва бытового газа. Несколько дней на месте трагедии работали спасатели, сотрудники МЧС, «скорой», правоохранители. Погибли 39 человек. 6 человек спасли, в том числе 10-месячного Ваню Фокина. Мальчику сохранили обмороженную ножку. Ребенок быстро поправился.

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