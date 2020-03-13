Little Big презентовали песню и клип для Евровидения

Трек представителей от России называется «Uno».

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12 марта группа Little Big, которая поедет от России на «Евровидение», в шоу «Вечерний Ургант» представила свою композицию, с которой они отправятся в Роттердам (Нидерланды). Ведь именно там пройдёт знаменитый музыкальный конкурс.

Новая песня рэйв-группы называется «Uno». И как отмечал фронтмен коллектива Илья «Ильич» Прусикин, трек весёлый и с бразильским оттенком. И это не должно никого пугать, ведь творчество Little Big всегда отличалось выходом за традиционные рамки. Поэтому изменять себе они не собирались.

Клип был выложен на официальном ютуб-канале песенного конкурса и за ночь успел набрать почти 500 тысяч просмотров. Он снят в стиле 70-х годов, исполнители одеты в яркие костюмы, в которых акцент сделан на брюках-клёш, популярных в те годы у советских людей.

К слову, традиционно для Little Big, клип срежиссировала уроженка Челябинска 29-летняя Алина Пязок.

Но присущая «диковатость» группы в клипе всё же присутствует: отдельно от всех зажигательно двигается «пухлый танцор», как его прозвали комментаторы в социальных сетях.

«А что если попросить у бога, чтобы он допустил для России седьмого участника? Толстячок просто мега-аутентично смотрится», — отмечают пользователи.

Многие же поделились, что песня и клип довольно слабые и отличаются от всего творчества Little Big. Но затем отметили, что если её послушать несколько раз — уже не можешь остановиться и перестать ставить на повтор.

Напомним, музыкальный конкурс «Евровидение» пройдёт в Роттердаме с 12 по 16 мая. Под девизом «Open Up» («Откройся»). Российская группа Little Big, образованная в 2013 году, поборется с другими участниками из 40 стран. А право выйти в финал группа попробует заработать уже в первом полуфинале, который состоится 12 мая.