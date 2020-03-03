«Везде побеждают Кончиты»: челябинские меломаны не верят в победу Little Big

По мнению экспертов, выбор представителя России для Евровидения неоднозначен.

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Роман Грибанов написал книгу об истории челябинской музыки. Признается, о группе Little Big раньше не знал, но когда сегодня прочитал новости, решил обратиться к поисковику. В интернете бегло ознакомился с творчеством артистов и пришел к выводу: решение отправить их на «Евровидение −2020» от России — неоднозначно.

«Нельзя сказать, что выбор однозначно плох, но нужно посмотреть, что они будут петь. Если они будут гнаться за модой — ничего им не светит. Если они будут прославлять нашу страну, нашу национальную, самобытную культуру, тогда это будет полезно хотя бы для нашей культуры», — рассуждает Роман.

По его мнению, Россия гонится за европейской модой и отправляет на этот международный конкурс тех артистов, которые интересны иностранному сообществу, но не тех, кто своим творчество передает ширину русской души и самобытность культуры.

«Я думаю, что шансов никаких, учитывая, что вся европейская публика и европейское экспертное сообщество настроено против нашей страны. Мы, к сожалению, опять потакаем: вот нравятся им фрики: „А, давайте, фриков пошлем?!“; нравятся европейцам шоу: „Давайте, шоу пошлем“. Мы на Евровидение отправляем все время артистов или группы без каких либо признаков национальной идентичности», — поделился мнением Роман Грибанов.

Тем не менее, челябинец отметил, что в репертуаре Little Big есть достойная композиция — «Полюшко, поле» — русская народная песня в современной обработке. Кроме того, Роман Грибанов отметил, что весь конкурс вызывает большие вопросы, и сложно прогнозировать, чего ждать от аудитории в этом году.

«Возьмем ту же самую Украину, которую представляла в свое время Руслана, которая выехала именно на национальной песне, у них все получилось. Побеждали и финны, которые выпустили на сцену эпатажную хэви-металл группу, у них тоже получилось, кто их этих европейцев разберет. Вообще во всем мире побеждают Кончиты Вюрст», — пошутил меломан.

Так же он выразил мнение, что, как и в спорте, в культуре, несомненно, будут прослеживаться и политические настроения, но россияне, как минимум, могут точно рассчитывать на поддержку 12-ти дружественных республик.

Напомним, стало известно, что эпатажный коллектив Little Big, который стал широко известен после публикации клипа на композицию Skibidi, будет представлять Россию на мировом конкурсе «Евровидение — 2020». Композиция пока держится в секрете.