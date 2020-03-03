Популярная группа Little Big представит Россию на «Евровидении» в 2020 году

Песню команда представит публике уже через несколько дней.

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В 2020 году на музыкальном конкурсе «Евровидение» представлять Россию будет группа Little Big. Её солисты из Санкт-Петербурга уже семь лет радуют не только отечественных поклонников, но и зарубежных своим весёлым, зажигательным и ярким творчеством. Лидер группы Илья Прусикин признался в одном из интервью, что испытывает и радость, и страх одновременно.

«Для нас это большая ответственность. Поначалу обрадовались, потом пришёл страх, потому что надежд всегда много. Но мы постараемся сделать всё, что от нас зависит. Как часть любого русского человека, юмор у нас в крови, потому что без юмора жить невозможно. И, соответственно, песня наша будет весёлой. А за хореографию не беспокойтесь»,— сказал Илья Прусикин.

Сергей Лазарев, который уже дважды представлял Россию на международном песенном конкурсе, пожелал удачи группе и назвал такой выбор стратегически правильным.

«Я считаю, что стратегически правильно отправить на конкурс группу Little Big. Думаю, они отлично зажгут, так как все их творчество сделано драйвово и с юмором. Насчет места говорить сложно: „Евровидение“ — крайне непредсказуемый конкурс»,— сказал в интервью изданию ТАСС Сергей Лазарев.

Напомним, группа Little Big образовалась в 2013 году. Популярность ей принёс хит Skibidi, который всего за одну неделю набрал 23 миллиона просмотров. Последующие песни группы также полюбились не только российской, но и европейской публике.

На «Евровидении», которое пройдёт в этом году в Роттердаме с 12 по 16 мая по девизом Open Up («Откройся»), Little Big поборется с участниками из 40 стран. А право выйти в финал группа попробует заработать уже в первом полуфинале 12 мая.