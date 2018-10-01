/ Четыре медали привезли южноуральские профессионалы с чемпионата «Евроскиллс»

Их достижения помогли сборной России стать лидером соревнования.

Южноуральская команда, отправившаяся на чемпионат профессионального мастерства в Будапешт, возвращается с медалями. Молодые специалисты отстояли не только честь региона, но и всей страны. Россия на чемпионате Европы заняла первое место и в балльном, и в медальном зачетах.

Россия показала свой рекордный результат — впервые мы обогнали все другие страны и по количеству, и качеству медалей. Кроме того, средний балл подготовки нашей команды оценивается в 716 баллов — это выше среднего показателя, за который дают медальон за профессионализм! Эти результаты говорят об очень качественной массовой подготовке. — рассказал об итогах генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскилсс Россия)» Роберт Уразов.

Константин Ларин привез «золото» в дисциплине веб-дизайн и разработка, первое место в визуальном мерчендайзинге заняла Анастасия Распопова. Максим Аксенов и Александр Арапов взяли «серебро» мехатроники. Все они представляли Челябинскую область. Всего у России 48 медалей.

Чемпионат Европы по профессиональному мастерству пройдет в России в 2022 году. Городом, где примут команды, выбран Санкт-Петербург.