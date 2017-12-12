/ Челябинские школьники вошли в рейтинг лучших команд по программированию

В топ-12 попали сразу два коллектива лицея № 31.

10 декабря завершилась XVIII всероссийская командная олимпиада школьников про программированию. Финальный тур одновременно шел в четырех городах: Санкт-Петербурге, Барнауле, Алматы и Тбилиси. Для победы командам требовалось решить несколько задач, написав решение к каждой в виде программы. На выполнение участники имели по 5 часов. Достойно выступили две команды лицея № 31.

В очередной раз учащиеся лицея № 31 показывают высокий результат. Ребята выступают и занимают призовые места не только на всероссийских олимпиадах, но и на международных соревнованиях. Это говорит о качестве образования в регионе. — прокомментировал министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

По итогам соревнований в число лучших попали сразу два коллектива из лицея № 31. Команда Романа Коробкова, Дениса Шпаковского, Савелия Григорьева стала второй в абсолютном зачете, Андрей Отт, Алексей Саплин и Павел Плаксин расположились на 11 месте. Перед финалом обе команды прошли региональный отборочный и интернет-тур.