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/ Детей Южного Урала будут обучать языкам программирования

Детей Южного Урала будут обучать языкам программирования

В ближайшее время в Челябинской области откроется сеть детских технопарков «Кванториум».
сегодня в 14:00
  |  Наука

В Челябинскую область завезли оборудование, предназначенное для сети детских технопарков «Кванториум», которые в ближайшее время появятся в Челябинске и Магнитогорске. Детей там будут учить языкам программирования C++, C#, Java, Arduino, Rasberry Pi и Интернету вещей.

Преподаватели «Кванториума» также получили новый инструментарий для продолжения реализации своих проектов. Сразу после окончания приёмо-сдаточных работ они смогут оживить их при помощи современных одноплаточных компьютеров, датчиков и систем с обратной связью. — говорится в сообщении дома юношеского технического творчества Челябинской области.

Отметим, «Кванториум» — технопарк для детей в возрасте от 5 до 18 лет. В прошлом году Министерство образования и науки РФ одобрило заявку региона на открытие подобных детских заведений в Челябинске и Магнитогорске, а их создание стало возможным при поддержке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

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Комментарии

СОМ
14:19, 13.10.2018
Вам случалось любоваться Матрицей? Ее гениальностью Миллиарды людей живут полноценной жизнью во сне. Знаете, ведь первая Матрица создавалась как идеальный мир, где нет страданий, где все люди будут счастливы. И полный провал. Люди не приняли программу, всех пришлось уничтожить.

Приятно думать, что не удалось описать идеальный мир языком программирования, правда, я считаю, что человечество как вид не приемлет реальность без мучений и нищеты. То есть утопия — лишь игрушка, которой до поры тешился ваш примитивный разум. Поэтому Матрица стала такой.

Воссоздан пик вашей цивилизации. Именно вашей цивилизации, ведь когда машины начали думать за вас, возникла наша цивилизация. Так, собственно, и произошел переворот. Эволюция, Морфеус, эволюция. А люди — динозавры. Посмотрите в окно. Это — закат человечества. Мы уже здесь хозяева, Морфеус. Будущее — за нами.

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