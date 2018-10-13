/ Детей Южного Урала будут обучать языкам программирования

В ближайшее время в Челябинской области откроется сеть детских технопарков «Кванториум».

В Челябинскую область завезли оборудование, предназначенное для сети детских технопарков «Кванториум», которые в ближайшее время появятся в Челябинске и Магнитогорске. Детей там будут учить языкам программирования C++, C#, Java, Arduino, Rasberry Pi и Интернету вещей.

Преподаватели «Кванториума» также получили новый инструментарий для продолжения реализации своих проектов. Сразу после окончания приёмо-сдаточных работ они смогут оживить их при помощи современных одноплаточных компьютеров, датчиков и систем с обратной связью. — говорится в сообщении дома юношеского технического творчества Челябинской области.

Отметим, «Кванториум» — технопарк для детей в возрасте от 5 до 18 лет. В прошлом году Министерство образования и науки РФ одобрило заявку региона на открытие подобных детских заведений в Челябинске и Магнитогорске, а их создание стало возможным при поддержке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.