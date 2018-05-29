/ Силовиков заинтересовала лицензия челябинского завода на работу с отходами

Массовые проверки продолжаются.

Эксперты пояснили, почему завод «Прогресс» оказался в центре внимания спецслужб и Росприроднадзора. Предприятие изготавливает опоры трубопровода, металлоконструкции и нестандартное оборудование. Вся деятельность предприятия должна быть лицензирована, а работа с отходами производиться в рамках утвержденных нормативов.

У данного предприятия проверяют лицензионную деятельность, касающуюся отходов. Любое предприятие может оказывать негативное воздействие на атмосферный воздух, грунтовые воды. Понятно, что какие-то предприятия малые, какие-то крупные, но перед законом все равны. Везде выявляются нарушения. Все нарушители будут привлечены к ответственности. Максимальная задача — навести порядок в этой сфере. — рассказал член экологического совета при губернаторе Виталий Безруков.

Добавим, что в приемной завода «Прогресс» работу ФСБ и Росприроднадзора отрицают. Между тем из собственных источников сайт «Первый областной» узнал, что аналогичные проверки идут еще на нескольких мелких предприятиях Металлургического района. Везде идет выемка и изучение документов, забор проб.

Ранее та же процедура была проведена на территории двух заводов группы «Мечел»: «Мечел-Кокс» и ЧМК. На территории последнего обнаружили незаконный слив, который шел прямо в речку Черная, а оттуда все стекало в реку Миасс. Концентрация вредных веществ в сливаемых отходах была критичной.