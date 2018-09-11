/ Силовики изъяли документы из администрации Троицка

На месте работали оперативники и СОБР.

Сегодня, 11 сентября, в администрации Троицкого городского округа прошли обыски. Полицейские провели выемку документов в трех управлениях, а также в муниципальном казенном учреждении «Гражданская защита».

В 9 утра к нам приехала оперативная группа, вместе с сотрудниками СОБР. Нас пригласили на совещание, где сообщили об обысках в трех управлениях: управлении капитального строительства, муниципальной собственности и финансовом управлении. Позже нам стало известно, что обыски также проходили в управлении общественной безопасности. — прокомментировали сайту «Первый областной» в администрации Троицкого городского округа.

В администрации также пояснили, что обыски закончились в 12 часов. Глава города и управления, которые не подверглись проверке, работают в штатном режиме.