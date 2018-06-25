Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.24 -0.55 73.72 +0.03
Челябинск
сейчас
 
+27 °C
завтра
 
+24 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Ассенизаторы заставили детей дышать фекальными испарениями в Каштакском бору

Ассенизаторы заставили детей дышать фекальными испарениями в Каштакском бору

Сливная труба отравляет жизнь воспитанникам детского лагеря.
сегодня в 13:45
  |  Общество

Незаконное место слива отходов выявили в Каштакском бору. Нечистоты массово отправляли в трубу ассенизаторы. Буквально в 200 метрах находится детский оздоровительный лагерь «Уральская березка». Дети гуляют рядом с местом слива вонючих отходов. Родители обратились за помощью во все возможные инстанции.

На прогулках детям приходится дышать этими фекальными испарениями вместо свежего лесного воздуха. Еще и непонятно, куда ведет этот колодец. За ним никто не следит. Мы разговаривали с водителями ассенизаторских машин, и поняли, что они делают это умышленно, осознавая незаконность своих действий. Говорят, что до положенного места слива им ехать 35 километров, а, сбрасывая гадость в бору, они экономят на бензине и на времени. — жалуется житель Металлургического района Павел Бояренко.

Работники детского лагеря и родители воспитанников нашли поддержку у депутата Госдумы Владимира Бурматова. Парламентарий направил запросы в областную прокуратуру с требованием провести проверку и МУП ПОВВ и перекрыть доступ к несанкционированному сливу.

Сейчас яма закрыта бетонными плитами и засыпана землей.

Общество
Силовиков заинтересовала лицензия челябинского завода на работу с отходами
29.05.2018
Силовиков заинтересовала лицензия челябинского завода на работу с отходами
Общество
Всю территорию Челябинской области закрепили за регоператорами по обращению с отходами
07.05.2018
Всю территорию Челябинской области закрепили за регоператорами по обращению с отходами
Общество
Неправильная работа с отходами обошлась Варненскому хлебокомбинату в 100 тысяч рублей
13.04.2018
Неправильная работа с отходами обошлась Варненскому хлебокомбинату в 100 тысяч рублей
Общество
Токсичные отходы сбросили в озеро в Челябинской области
06.04.2018
Токсичные отходы сбросили в озеро в Челябинской области
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Политика
Наследие для будущих поколений создается к саммитам ШОС и БРИКС
сегодня в 16:42
Наследие для будущих поколений создается к саммитам ШОС и БРИКС
Культура
Австрийцы накормили гостей Бажовского фестиваля
  
сегодня в 15:54
Австрийцы накормили гостей Бажовского фестиваля
Происшествия
Школьница скончалась от отравления алкоголем в Магнитогорске
сегодня в 15:27
Школьница скончалась от отравления алкоголем в Магнитогорске
Происшествия
Убийцу 16-летнего пешехода отправили в колонию поселения
сегодня в 15:25
Убийцу 16-летнего пешехода отправили в колонию поселения
Общество
Южноуральские аграрии претендуют на компенсацию за выращенные ягоды и плоды
сегодня в 15:22
Южноуральские аграрии претендуют на компенсацию за выращенные ягоды и плоды
Общество
Жители пяти квартир остались без крыши над головой после взрыва газа на ЧМЗ
сегодня в 14:36
Жители пяти квартир остались без крыши над головой после взрыва газа на ЧМЗ
Происшествия
15-летнюю девочку жестоко убил рабочий, ремонтировавший квартиру
сегодня в 14:03
15-летнюю девочку жестоко убил рабочий, ремонтировавший квартиру
Общество
По делу об издевательствах златоустовской учительницы начались прения сторон
сегодня в 13:58
По делу об издевательствах златоустовской учительницы начались прения сторон
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6