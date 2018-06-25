/ Ассенизаторы заставили детей дышать фекальными испарениями в Каштакском бору

Сливная труба отравляет жизнь воспитанникам детского лагеря.

Незаконное место слива отходов выявили в Каштакском бору. Нечистоты массово отправляли в трубу ассенизаторы. Буквально в 200 метрах находится детский оздоровительный лагерь «Уральская березка». Дети гуляют рядом с местом слива вонючих отходов. Родители обратились за помощью во все возможные инстанции.

На прогулках детям приходится дышать этими фекальными испарениями вместо свежего лесного воздуха. Еще и непонятно, куда ведет этот колодец. За ним никто не следит. Мы разговаривали с водителями ассенизаторских машин, и поняли, что они делают это умышленно, осознавая незаконность своих действий. Говорят, что до положенного места слива им ехать 35 километров, а, сбрасывая гадость в бору, они экономят на бензине и на времени. — жалуется житель Металлургического района Павел Бояренко.

Работники детского лагеря и родители воспитанников нашли поддержку у депутата Госдумы Владимира Бурматова. Парламентарий направил запросы в областную прокуратуру с требованием провести проверку и МУП ПОВВ и перекрыть доступ к несанкционированному сливу.

Сейчас яма закрыта бетонными плитами и засыпана землей.