/ Лицензированную охрану обеспечат в детских лагерях Челябинской области

Первая смена начнется уже 25 мая.

Первая смена в детских лагерях Челябинской области начнется уже 25 мая. У представителей организаций есть чуть больше недели, чтобы пройти все проверки и обеспечить комфортные условия проживания для детей, а также их полную безопасность. Особое внимание этому попросил уделить Алексей Текслер, выслушавший отчет и.о. министра образования и науки региона Александра Кузнецова на областном совещании.

Проверка персонала, вожатых, воспитателей — важно, но не менее важна квалификация, особенно если речь идет о палаточных лагерях, лагерях рядом с водоемами. Персонал должен быть квалифицированным, жизнь и здоровье детей — самое важное, что мы должны обеспечить. На антитеррористической комиссии мы вопрос поднимали, не все лагеря были обеспечены лицензированной охраной. Есть какие-то непонятные люди, которые по закону ответственности не несут. А нам нужно, чтобы 100% лагерей были обеспечены лицензированной охраной. — сообщил Алексей Текслер.

На совещании доложили, какие проверки идут прямо сейчас и какие меры для повышения безопасности в детских лагерях приняты.

По информации регионального Роспотребнадзора, загородные организации, расположенные вблизи лесных массивов, обрабатывают от клещей. МЧС реализует комплекс проверочных мероприятий, уже больше 400 проверок и 500 профилактических мероприятий есть. ГУ МВД России разработан план проверок инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности. Устанавливается радиопроводная связь, обеспечивается охрана. Также рекомендуется главам муниципалитетов обеспечить видеонаблюдение в загородных лагерях. — доложил Александр Кузнецов.

Известно, что всего в 2019 году лагерь должны посетить 255 122 ребенка. Для них постарались увеличить количество тематических смен, чтобы сделать отдых еще интереснее.