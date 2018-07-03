/ Вице-чемпионка России по танцам хочет стать ведущей на ОТВ и «Восточном экспрессе»

Организаторы обработали уже 31 анкету.

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Поиск новых «Лиц» продолжают телеканалы ОТВ и «Восточный экспресс». Каждый челябинец получил шанс стать телеведущим, всего лишь заполнив анкету с коротким рассказом о себе. Некоторые участники, чтобы сразу показать себя в деле, отправили видеопрезентацию. Например, Екатерина Назарова на камеру рассказала о своем педагогическом и модельном опыте, а также достижениях на всероссийских конкурсах.

Я хорошо чувствую себя перед камерой, потому что я становилась победительницей конкурса фотомоделей Урала, а также выигрывала различные международные соревнования и становилась вице-чемпионкой России по танцам. — сообщила Екатерина Назарова.

За первые дни существования конкурса «Лица» организаторы приняли и обработали 31 заявку. Однако возможность стать телеведущим есть у каждого. Достаточно заполнить анкету с интересным рассказом о себе, прикрепить фото или видео, и отправить организаторам. Сделать это можно здесь: faces.1obl.ru.

Конкурс пройдет в несколько этапов. 29 июня стартует открытый прием заявок. Заполнить анкету можно в течение месяца. А уже 28 июля в Челябинске состоится открытый кастинг.

По итогам кастинга на сайте 1obl.tv будет запущено народное голосование. Своими предпочтениями поделятся и члены жюри. Имена победителей будут объявлены в День города Челябинска. Самые яркие участники получат возможность стать лицом телеканалов «Восточный экспресс» и ОТВ.