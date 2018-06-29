/ «Восточный экспресс» и ОТВ ищут новые «Лица»

Медиахолдинг запускает совместный кастинг для телевизионных ведущих.

Совместный проект телеканалов «Восточный экспресс» и ОТВ запускают открытый кастинг ведущих. Если вы мечтали попробовать свои силы на телевидении, это ваш шанс. Чтобы принять участие в отборе проекта «Лица», необходимо рассказать о себе. Заполнить простую анкету по ссылке: faces.1obl.ru.

Южноуральцам, желающим начать карьеру на телевидении, нужно ответить на 11 вопросов, загрузить свои фотографию и видеопрезентацию. Также потенциальный ведущий должен рассказать, почему именно он должен стать новым сотрудником медиахолдинга.

Анкета позволит выявить самых ярких участников проекта.

Конкурс пройдет в несколько этапов. 29 июня стартует открытый прием заявок. Заполнить анкету можно в течение месяца. А уже 28 июля в Челябинске состоится открытый кастинг.

Мы будем обращать внимание на готовность людей посвятить себя телевидению. Так как работа на телеэкране отнимает много сил и времени. Если претенденты на роль ведущих умеют не только держаться в кадре, но и грамотно вести диалог с собеседником, а может быть еще и писать тексты, то для них это будет преимуществом. Важна внешность, хорошая дикция, харизма. — рассказал сайту «Первый областной» руководитель проекта «Лица» Павел Михайлов.

По итогам кастинга на сайте 1obl.tv будет запущено народное голосование. Своими предпочтениями поделятся и члены жюри. Имена победителей будут объявлены в День города Челябинска. Самые яркие участники получат возможность стать лицом телеканалов «Восточный экспресс» и ОТВ.

Прием заявок на кастинг проекта «Лица» уже стартовал. Заполнить анкету можно здесь: faces.1obl.ru.