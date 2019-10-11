Медиахолдинг ОТВ узнал секреты автора методики «Здоровье на четырех китах»

Рассказываем о секретах челябинца Федора Волкова.

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История легендарного человека, профессора, автора методики «Здоровье на четырех китах» рассказал свои секреты медиахолдингу ОТВ. Подробности своей деятельности, а также страшную историю о том, как в молодости он получил множественные травмы в аварии, рассказывает Федор Волков.

«Спортом я занимался столько, сколько я себя помню. В 17 лет я уже был кандидатом в мастера спорта. Лыжи, борьба, институт, первый сын. Потом я попал в серьезную автомобильную катастрофу, был весь переломан, было много операций, пересадки кожи, я горел. Встал вопрос об инвалидности. Первая мысль, когда я вышел из комы — живой. Врач сказал, что они сделали все, что могли, остальное — в твоих руках», — рассказал корреспонденту медиахолдинга ОТВ Федор Волков.

Узнать подробности можно в субботу, 12 октября, в 12:00 на телеканале ОТВ во втором выпуске программы «СуперSTAR».