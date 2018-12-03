/ Новая ведущая «Трактор-ТВ» стала «Мисс-Урал 2018»

Екатерина Назарова рассказала о своей победе, подготовке к конкурсу и соперницах.

1 декабря в Челябинске состоялся финал конкурса «Мисс-Урал 2018». Его победительницей стала Екатерина Назарова, ведущая интервью из микст-зоны ХК «Трактор». «Первому областному» девушка рассказала о том, как сложно было готовиться к конкурсу и успевать работать.

Сложно было совмещать работу и конкурс, велась масштабная подготовка. На протяжении двух месяцев мы встречались с девочками практически ежедневно. У нас было расписание, мастер-классы, тренинги, постановки номера, дефиле, постановки творческого номера. Я не могла пропускать матчи, поэтому приходилось пропускать какие-то мастер-классы и репетиции. — рассказывает Екатерина Назарова.

Сам конкурс состоял из нескольких этапов: фотосессии, творческого номера, дефиле и общего танца.

Нужно было подготовить фотосессию. Каждая девочка сама выбирала, какой у нее будет образ, как она хочет, чтобы ее увидели. У меня была съемка на заводе, потому что я считаю, что «Мисс-Урал» и завод — это близкие понятия. — прокомментировала победительница.

Победа была для нашей героини неожиданной. На конкурс ее манил вовсе не титул «Мисс-Урал 2018». Не обошлось и без нервов перед финалом.

Очень сильно волновалась. Я не шла туда за победой, я шла за новыми интересными знакомствами. Самое главное было — узнать друг друга, возможно, найти новых друзей. И в момент, когда мы начали с девочками готовиться, мы подбадривали друг друга, очень сплотились. После этого волнение ушло на второй план. — отметила Екатерина.

Напомним, Екатерина победила в проекте «Лица», организатором которого были телеканалы ОТВ и «Восточный экспресс». После этого Екатерина стала ведущей интервью из микст-зоны «Трактора». Девушка не планирует останавливаться на достигнутом. По ее словам, впереди ее ждут новые интересные проекты.