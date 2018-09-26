/ Бывший начальник исправительной колонии приглашает на волейбол

Челябинский пенсионер стал участником проекта ОТВ «Суперстар».

Веналию Федоровичу Бежину девятый десяток лет, но, несмотря на преклонный возраст, он ведет активный образ жизни. Всю жизнь челябинец проработав начальником исправительной колонии № 8. А 35 лет он начал совмещать суровые трудовые будни с занятием для души. Тогда Веналий Федорович организовал волейбольный клуб «Восьмерочка», в который сейчас 2 раза в неделю ходит на тренировки.

Это на меня влияет положительно, на мое долголетие и здоровье. Моя мотивация — это жить и радоваться. Нужно находить себе такое применение, которое будет развивать человека. — рассказывает Веналий Бежин.

Вместе со своей командой пенсионер посещает разные мероприятия, например, благотворительные спектакли, ведет активный здоровый образ жизни. Веналий Федорович, вспоминая годы своей службы в исправительной колонии, отмечает роль коллектива в процессе воспитания человека.

Я всегда говорил, что наша задача — не посадить, не ограничить в чем-то осужденного, а постараться воздействовать через школу, через училище, через отряды. Воспитание осужденных шло через коллектив и для коллектива. — вспоминает Веналий Бежин.

Историю об активном челябинском пенсионере смотрите в новой серии проекта «Суперстар» на телеканале ОТВ 6 октября в 11.00.