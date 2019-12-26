Выставка об иудаизме открылась в Челябинске

Для посетителей представили более 400 экспонатов.

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В Челябинском историческом музее 26 декабря состоялось открытие выставки «Для Торы, для свадьбы и для добрых дел». Экспозиция посвящена религии, которой более пяти тысяч лет, — иудаизму. Посетители смогут не только изучить свитки торы, но и узнать традиции еврейской свадьбы.

«Это редчайшее событие, потому что только Москва могла позволить себе провести выставку при открытии синагоги, при открытии музея толерантности, и то брали небольшое количество этих же предметов. Так получилось, что их очень мало, тем более — на территории Южного Урала они не сохранились по причине гонений, религия не поощрялась, во многом это способствовало тому, что предметы уничтожены были либо вывезены. Когда я обратился в музеи за этими коллекциями, с удовольствием согласились», — рассказал сайту «Первый областной» директор музея Владимир Богдановский.

Это практически целый музей, который несколько месяцев пробудет в Челябинске. Все пришедшие смогут увидеть предметы быта, утварь, произведения искусства, а также одежду и фотографии.