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сегодня в 18:12
Продолжается прием заявок на участие в проекте «Лица»
ОТВ и «Восточный экспресс» ищут телеведущих.
/ Продолжается прием заявок на участие в проекте «Лица»

Продолжается прием заявок на участие в проекте «Лица»

ОТВ и «Восточный экспресс» ищут телеведущих.
сегодня в 18:12
  |  Общество

Жители Челябинской области все еще могут принять участие в проекте «Лица» и стать телеведущими на лучших каналах региона — ОТВ и «Восточном экспрессе». Прием заявок продолжается до 27 июля. Сделать это можно здесь: faces.1obl.ru.

Между тем уже больше 120 человек хотят быть частью телемира. Это и опытные ведущие, и мечтатели, неожиданно открывшие в себе талант к работе перед камерой.

Анализируя заявки, мы увидели, что большинство хочет вести новостные программы или утренние. Мы обязательно прислушаемся к желанию будущих телеведущих. Но не стоит забывать, что в сентябре стартует новый телесезон, а значит на каналах будут новые программы, и туда мы тоже приглашаем наших новичков. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы проекта «Лица».

Напомним, что уже 28 июля состоится открытый кастинг, куда приглашают всех, подавших заявки. Мероприятие будут транслировать на сайте 1obl.tv. Организаторы проекта «Лица» оценят умение работать перед камерой, отберут 15 счастливчиков.

Именно за них предстоит голосовать южноуральцам. Голоса будут принимать с 30 июля по 7 августа. Проголосовать с устройства можно будет единожды и за одного конкурсанта.

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