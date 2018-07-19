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/ Участникам проекта «Лица» дадут три минуты, чтобы удивить жюри

Участникам проекта «Лица» дадут три минуты, чтобы удивить жюри

Заявки на участие уже подали 122 человека.
сегодня в 12:46
  |  Общество

Чуть больше недели осталось до основного кастинга проекта «Лица», который поможет определить главных фаворитов конкурса. Медиахолдинг ОТВ и «Восточный экспресс» продолжает прием заявок от всех желающих. Чтобы попытаться стать частью коллектива телеканалов и предстать перед многотысячной аудиторией в качестве ведущего, необходимо заполнить специальную форму на сайте faces.1obl.ru.

День «икс» состоится 27 июля. В студии телеканала «Восточный экспресс» до 18:00 каждый участник, заполнивший анкету, сможет выступить перед авторитетным жюри. Им необходимо представить самопрезентацию, сюрприз, а также — ответить на вопросы. Все они пройдут процедуру «погружения», сразу же оказавшись перед камерой.

Организаторы делают ставку на креатив южноуральцев.

Мы ждем, что нас будут удивлять. Это будет большая телевизионная студия, где участники сразу предстанут перед камерой. Им дадут три минуты, чтобы проявить себя. Если человек не сможет заинтересовать жюри, то он не пройдет в следующий этап кастинга. — руководитель проекта «Лица» Павел Михайлов.

С 18:00 до 19:00 организаторы возьмут время на принятие важного решения. В совещательной комнате они определят счастливчиков. Сам кастинг и объявление результатов будут транслироваться в прямом эфире сайта «Первый областной». В следующий тур пройдут 15 человек. Лучших из них выберут пользователи сайта 1obl.tv, где 30 июля стартует зрительское голосование. Узнать конкурсантов поближе помогут размещенные там же видеоролики с кастинга.

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