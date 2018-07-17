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/ Ведущий с врожденным актерским талантом принял участие в проекте «Лица»

Ведущий с врожденным актерским талантом принял участие в проекте «Лица»

ОТВ и «Восточный экспресс» продолжает прием заявок.
сегодня в 19:58
  |  Общество

Конкурс «Лица», который запустили телеканалы ОТВ и «Восточный экспресс» продолжает набирать обороты. Любой желающий может побороться за возможность стать ведущим эфира. Заявки организаторам уже отправили более ста человек, которые признались себе и им, что телевидение — их давняя мечта. Принять участие можно, заполнив специальную форму здесь: faces.1obl.ru.

Один из участников конкурса — Константин Милославский. 44-летний челябинец ведет тренинги на темы семейных отношений.

Я хотел бы вести программы, связанные со здоровьем, спортом, шоу бизнесом, домом, эзотерикой… У меня врожденный актерский талант и опыт ведения тренингов на большую аудиторию. — поделился конкурсант.

Всех тех, кто подал заявки, пригласят на открытый кастинг 28 июля. За мероприятием можно будет наблюдать на сайте 1obl.tv, где организуют прямую трансляцию. После этого организаторы отберут 15 человек, за которых смогу голосовать южноуральцы. Голоса будут принимать с 30 июля по 7 августа.

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