/ Уже 20 челябинцев рассказали о желании стать ведущими на телеканалах ОТВ и «Восточный экспресс»

Продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Лица».

Телеканалы ОТВ и «Восточный экспресс» продолжают кастинг ведущих. Они принимают заявки от челябинцев, мечтающих оказаться в телестудиях и на экранах телевизоров. Для участия в конкурсе, который получил название «Лица», не нужно предоставлять портфолио и готовить сложную творческую заявку. Достаточно заполнить анкету, интересно рассказав о себе, прикрепить фото или видео. Оставить заявку можно здесь.

За выходные мы обработали 20 анкет, и заявки продолжают поступать. Здорово, что так много жителей города готовы попробовать себя в новой роли. Среди участников конкурса «Лица» даже есть два опытных телеведущих с конкурентных каналов. Но хочу напомнить: не обязательно быть профессионалом. Мы всему научим и все расскажем. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы.

Конкурс стартовал 29 июня. В течение месяца будут приниматься заявки, а 28 июля дадут старт открытому кастингу. По его итогам на сайте 1obl. tv будет запущено народное голосование. Своими предпочтениями поделятся и члены жюри. Имена победителей будут объявлены в День города Челябинска. Самые яркие участники получат возможность стать лицом телеканалов «Восточный экспресс» и ОТВ.

Прием заявок на кастинг проекта «Лица» уже стартовал. Заполнить анкету можно здесь.