/ Лису заметили ночью в парке Озерска

Животное обнюхивало скамейки, не реагируя на людей.

Одинокую лису заметили в Озерске. Животное бегало по парку, когда через него шли местные жители. Дикую гостью сняли на видео. На кадрах видно, что лиса не боится людей и даже на них не реагирует. Она обнюхивает скамейки и дорожки и уходит в темноту. Горожане пытались подозвать лису, но та даже не обернулась.

Озерчане говорят, что лис не надо бояться. Эти животные — частые гости в городе. Несколько десятилетий назад вместе с ними на территорию закрытого города забредали лоси.

Сын из окна видел, как лиса по двору бежала недели 2 назад. Ушла в направлении СЭС. Года 2−3 назад я тоже из окна видела во дворе лису, та ушла в сторону роддома или парка. Не знаю, та же самая, или новое поколение наросло, но лиса бегает не впервой. — рассказала в соцсетях жительница Озерска.

Отметим, что появление лисы не стало причиной паники в городе, карантин по бешенству не объявляли.

Посмотреть на лисицу можно на 1obl.tv.