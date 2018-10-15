/ Дикая лиса рычала на людей и рылась в мусоре в Новосинеглазово

Информацию о лесных животных в городе принимает ветстанция.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Дикая лиса пожаловала в гости к новосинеглазовцам. Животное выбежало из леса к многоэтажке, перевернуло урну, чтобы поживиться. На людей, проходивших мимо, пушистая красавица рычала. Жители Новосинеглазово испугались рыжей гостьи, хотя с пониманием отнеслись к ее появлению: по их словам, летние лесные пожары не оставили никакой еды для лисиц.

Меня она вообще не испугалась, наоборот, рычала и по лесенкам бежала в мою сторону. Пришлось резко закрыть дверь и забежать обратно в подъезд. Был полный двор детей, когда лиса бегала там. Я в этом вижу серьезную проблему и для людей, и для животных, особенно домашних, которые проживают в доме и рядом с детьми особенно. — сообщила местная жительница Марина Лашманова.

Если вы тоже заметили дикое животное в городе, немедленно звоните в ветеринарную станцию: 8(351)722−77−43.

Лисицы и другие лесные обитатели могут быть переносчиками бешенства.