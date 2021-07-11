Лишившимся из-за пожаров жилья карталинцам построят новые дома

В случае если погорельцы захотят приобрести жилье в другом месте, им выплатят компенсацию

Жителям поселков Джабык и Запасное, которые лишились домов в результате лесных пожаров, построят новое жилье или дадут компенсацию, в случае если они захотят приобрести его в другом месте. Об этом сегодня, 11 июля, сообщил глава Минстроя Челябинской области Юлий Элбакидзе, передает пресс-служба регионального правительства.

«В первую очередь мы должны выяснить пожелания жителей: кто-то хочет остаться в поселке и восстановить дом, кто-то, возможно, пожелает переехать. Кроме того, сегодня в поселке Джабык будут работать представители строительных организаций. Они должны определить объем и сроки выполнения работ по строительству жилья»,— рассказал Юлий Элбакидзе.

Напомним, накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что с воскресенья, 11 июля, начнется разборка территорий от завалов и мусора на месте пожаров. С 12 июля специалисты регионального Минстроя приступят к оценке ущерба. На заседании оперативного штаба глава региона отметил, что восстанавливать сгоревшие дома необходимо как можно скорее.

Те жители Джабыка и Запасного, которые полностью потеряли свое имущество, получат по 100 тысяч рублей. Те, которые потеряли его частично, — по 50 тысяч рублей. Кроме того, с сегодняшнего дня начались выплаты в размере 10 тысяч рублей.