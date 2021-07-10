Алексей Текслер: «Необходимо как можно быстрее восстанавливать дома жителей»

Губернатор Челябинской области провел очередное заседание оперативного штаба

Сегодня, 10 июля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел заседание оперативного штаба с руководством МЧС России по пожарной обстановке в Карталинском районе. Глава региона доложил о результатах разговора с президентом РФ и помощи пострадавшим, сообщают в пресс-службе правительства Челябинской области.

Объезд территории совместно с заместителями министра МЧС России Ильей Денисовым и Анатолием Супруновским показал, что на данный момент огонь приближается к населенному пункту Акмулла, поэтому было принято решение сосредоточить все силы и средства для локализации огня там. Но угрозы распространения на села по-прежнему нет.

Кроме того, Алексей Текслер сообщил, что во время разговора с Владимиром Путиным президент предложил дать возможность детям, которых эвакуировали из лагеря «Роднички», продолжить отдых на юге, на Черном море. По данным пресс-службы регионального правительства, скорее всего дети отправятся в Анапу в лагерь «Смена».

Что касается выплат, то губернатор Челябинской области заверил, что все жители сгоревших домов получат поддержку, выплаты должны начаться уже с завтрашнего дня.

«Единовременную материальную помощь на неотложные нужды в размере 10 тысяч рублей они получат по спискам без каких-либо подтверждений документами. Прошу руководство Карталинского района оперативно подготовить списки, чтобы сегодня были. Поставил задачу социальному блоку правительства — выплаты должны начаться с завтрашнего дня»,— сообщил Алексей Текслер.

Кроме того, региональные власти прорабатывают меры дополнительной поддержки людям, потерявшим жилье при пожаре. По словам губернатора, необходимо начать как можно быстрее восстанавливать дома местных жителей.

«Есть те, кто проживал на постоянной основе, есть дачники — поможем всем. Нужно индивидуально с каждой семьей общаться на тему восстановления и утраты имущества, подходить гибко. Мы договорились с МЧС, с рядом предприятий, что уже на следующей неделе начнем разбирать то, что сгорело, начнем зачищать площадки для того, чтобы можно было максимально быстро начинать строительство»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Также губернатор Челябинской области отметил, что в дальнейшем будут приняты решения по дополнительным противопожарным мерам на территориях, где расположен лес.