/ Питонов, найденных в мешке на ЧТЗ, начали обследовать

Сейчас змеи на передержке в челябинском приюте.

Известный челябинский ветеринар Карен Даллакян продолжает выхаживать двух пятиметровых питонов. Змеи, вместе с львицей и двумя пуделями, были обнаружены в автомобиле в одном из челябинских дворов. Запертые в салоне авто животные лаяли и рычали, чем и привлекли внимание местных жителей. Оказалось, что звери принадлежат артисту цирка. Собак и львицу вернули владельцу. Сейчас они в Казахстане. А вот питоны остались у зоозащитника. Сейчас их обследуют и вернут владельцу.

Животные здоровые. Факт здоровья подтверждает не только наше наблюдение, наш осмотр, но и осмотр ветеринарных врачей Свердловской области. Ну и состояние здоровья подтвердили инспекторы, которые там были и которые передали нам животных на ветхранение — комментирует сайту «Первый областной» зоозащитник Карен Даллакян.

Результаты обследования питонов должны прийти в ближайшие несколько дней. Тогда владелец сможет их забрать и продолжить гастроли. Хозяину пришлось заплатить штраф. За ввоз животных на территорию Челябинской области без разрешения артист заплатил штраф.