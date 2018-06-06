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/ Владимиру Путину отправили обращения из Челябинской области

Владимиру Путину отправили обращения из Челябинской области

Внимания президента жаждут пилоты и обувщики.
сегодня в 16:35
  |  Общество
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится в четверг, 7 июня. Свои обращения вместе со всеми россиянами традиционно готовят и южноуральцы. В их числе — сотрудницы челябинской обувной фабрики «Юничел». Они признались, что уже не первый раз пытаются достучаться до главы государства, поэтому теперь решились на запись ролика. В своем видео девушки рассказали, что производят качественную обувь из натуральной кожи и соблюдают все установленные нормы, но не могут конкурировать с дешевыми китайскими изделиями.

Мы сами производственники, и понимаем, что эта обувь сделана из токсичных вредных материалов с использование вредной химии и формальдегидов. А ведь там продается много детской обуви. Для всех очевидно, что это контрафакт! Но из-за низкой цены люди покупают эту отраву. Если так и дальше пойдет, наша обувь, сделанная честно, с соблюдением всех норм и правил, будет никому не нужна. — сказано в видеообращении сотрудниц «Юничела».

Они призвали президента ответить на вопрос о том, почему в магазинах в нашей стране так много контрабанды, которая создает нездоровую конкуренцию. Вместе с ними справедливости добиваются челябинские летчики. Выпускники «ЧелАвиа» в своем обращении рассказали Владимиру Путину, что их дипломы аннулировали через два года после выпуска. Пилоты просят, чтобы президент дал поручения соответствующим ведомствам и решил вопрос с их реабилитацией.

Мы были переквалифицированы из бортинженеров и штурманов в пилоты в учебном заведении «ЧелАвиа», имеющим на тот момент все лицензии и сертификаты, позволяющие выполнять такого рода подготовку. Нам выдали свидетельства пилотов, и мы успешно выполняли полеты. По прошествии двух лет Росавиация выявила якобы недостоверные сведения в наших дипломах и аннулировала наши свидетельства. — сообщают выпускники «ЧелАвиа».

Следить за прямой линией в режиме онлайн можно будет на сайте 1obl.tv. Трансляция начнется в 14:00.

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