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/ «Лидером России» может стать иностранный управленец

«Лидером России» может стать иностранный управленец

Конкурсант должен развиваться на территории России.
сегодня в 11:51
  |  Общество

Конкурс «Лидеры России» в этом году расширил свои горизонты. Заявки стали принимать от возрастных участников и от иностранцев. Это значит, что любой владелец бизнеса или грамотный управленец из Челябинской области, у которого нет российского паспорта, может принять участие в конкурсе. Ведь основная его цель — повысить уровень всех управленцев, работающих на территории РФ, и научить их работать в команде.

Для нас было принципиально, и это тоже одна из задач, чтобы «Лидеры России» не были отбором на конкретную должность. Это управленческая элита, и призом за победу было не назначение, а выделение гранта на обучение. Большая сумма, миллион рублей. Но потратить их можно только в российском учебном заведении. Большое количество подходили с прекрасным вопросом: а могу я миллион потратить не только на себя, но и на свою команду? Это было прекрасно. — рассказал первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко в интервью Владимиру Соловьеву.

Прием заявок на конкурс «Лидеры России» будет продолжаться до 24 октября. Заполнить ее можно здесь.

Отметим, что первый этап — подтверждение паспортных данных, чтобы конкурсант мог подать только одну заявку.

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