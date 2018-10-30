/ Борис Дубровский подведет итоги 4 лет работы

Встреча состоится на площадке трубопрокатного завода.

Губернатор Челябинской области проведет пресс-конференцию по итогам 4-х лет работы. Встреча состоится 31 октября. Глава региона ответит на вопросы журналистов федеральных, областных и муниципальных СМИ.

Местом проведения пресс-конференции губернатора Бориса Дубровского станет производственная площадка Челябинского трубопрокатного завода — в цехе по производству труб большого диаметра «Высота 239». — рассказали сайту «Первый областной».

Напомним, Борис Дубровский был назначен исполняющим обязанности губернатора региона в январе 2014 года. С сентября того же года он официально занимает пост главы Челябинской области.