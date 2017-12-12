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/ Эксперты из «Яндекса» и ФРИИ собрались на ИТ-форуме в Челябинске

Эксперты из «Яндекса» и ФРИИ собрались на ИТ-форуме в Челябинске

На мероприятии, посвященном современным технологиям, ждут больше 500 человек.
сегодня в 14:37
  |  Общество

Сегодня, 12 декабря, в Южно-Уральском государственном университете проходит ИТ-форум. О своих кейсах и перспективах развития информационной среды расскажут специалисты из крупных профильных компаний. Ожидается, что участниками форума станут более 500 человек, заинтересованных в программировании и сфере ИТ.

Перед гостями мероприятия на тему «Диджитализируйся или умри» выступит управляющий партнер «Napoleon IT», «Человек года-2017» в номинации «Информационные технологии» по версии журнала «Деловой квартал» Павел Подкорытов. Эксперт Яндекса по обучению Евгений Летов расскажет про горячие тренды рекламы Яндекс: как ускорить загрузку страниц сайтов в 15 раз с новыми технологиями, как дать рекламу в Интернете с точностью до 500 метров, как автоматически настроить рекламу без ключевых слов и создать креативный баннер с помощью роботов. Event-менеджер челябинского ИТ-парка Екатерина Кондакова представит обзор ближайших ИТ-событий на Южном Урале. Елена Морозова из Фонда развития интернет-инициатив расскажет о перспективах привлечения денег стартап-проектами. Сотрудники компании «Ростелеком» представят облачные решения, а владелец домашней майнинг-фермы Артем Михеев расскажет, как заработать на криптовалюте. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы мероприятия.

Отметим, что, помимо лекций, участников ждут выступление представителей Министерства информационных технологий и связи Челябинской области, а также демонстрационные площадки и розыгрыши.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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