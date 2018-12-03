/ «Телетрапов будет четыре»: о нововведениях в аэропорту рассказал его гендиректор

Впрочем, от автобусов тоже пока не откажутся.

Трасса челябинского аэропорта, сообщил директор предприятия, не нуждается в реконструкции. Ее каждый год проверяют, приводят в порядок, и следят за тем, чтобы полотно, отработавшее уже 18 лет, оставалось в хорошем состоянии. Другое дело — аэропорт внутренних авиалиний. Идея заняться им возникла еще в 2014 году, и вот в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС работа пошла. Новый терминал будет оборудован телетрапами, которых так не хватает пассажирам сегодня.

От автобусов мы не откажемся. Телетрапов будет 4 для ВВЛ, а в пик до 9 воздушных судов на перроне, так что все самолеты не смогут их использовать. Будет определенная очередность, телетрапы будут всегда заняты, но не полностью покроют наш пассажиропоток. — пояснил сайту «Первый областной» гендиректор Челябинского авиапредприятия Юрий Коньков.

Ждали челябинцы и реконструкции привокзальной площади. Там появятся сразу 600 машиномест. Припарковать свой автомобиль можно будет даже на все время отсутствия в городе.