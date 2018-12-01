/ Аэропорт «Баландино» теперь будет зваться именем Игоря Курчатова

Выбор сделали челябинцы.

Челябинскому аэропорту присвоят имя физика Игоря Курчатова. Завершилось голосование в конкурсе «Великие имена России». Больше 82 тысяч человек желали назвать аэропорт именем выдающегося ученого или деятеля культуры, и 56% отдали предпочтение Курчатову, рожденному в Симе (Челябинская область).

56% (46 863 человека) отдали голоса за имя Игоря Курчатова, 26% (21 681 человек) — за Виктора Макеева, 17% (14 170 человек) — за Бориса Шапошниква. — сообщается на сайте конкурса.

Отметим, что Игорь Курчатов лидировал в голосовании с самого начала.

Напомним, Игоря Курчатова называют «отцом» советской атомной бомбы. Он был одним из основоположников использования ядерной энергии, в том числе в мирных целях.