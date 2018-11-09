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/ В Челябинске пройдет региональный этап конкурса «Лидер XXI века»

В Челябинске пройдет региональный этап конкурса «Лидер XXI века»

Руководители молодежных общественных организаций поборются за лидерство.
сегодня в 14:19
  |  Общество

На Южном Урале состоится региональный этап конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века». Конкурс продлится с 12 по 14 ноября. Открытие состоится 12 ноября в 15:30 в конгресс-отеле «Малахит».

Участники конкурса будут выполнять несколько заданий, среди них: импровизация, проведение социальной акции, творческая постановка, рассуждение о том, как можно решить современные проблемы общества.

Конкурс направлен на стимулирование общественной активности молодежи, выявления и поощрения лидеров и руководителей, развитие институтов гражданского общества, а также поддержку и презентацию достижений общественных объединений. — рассказывает директор Областного Центра дополнительного образования детей Ирина Георгиевна Скалунова.

В состав жюри конкурса войдут: специалисты в сфере молодежной политики, волонтерского движения, педагоги, представители власти и активисты некоммерческих организаций.

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