Личное участие Алексея Текслера меняет жизни жителей Челябинской области

Южноуральцы поделились историями решения наболевших проблем после приемов губернатора

Алексей Текслер возглавил регион пять лет назад. Нового губернатора сразу отметили за то, что он близок к народу. Глава Челябинской области лично вникает в проблемы южноуральцев, общается с ними в социальных сетях и проникается вопросами, с которыми жители приходят к нему, в том числе на личные приемы. Мы собрали лишь несколько показательных историй, когда личное участие Алексея Текслера решило наболевшие проблемы обратившихся к нему людей.

«Может быть, через вас он узнает, насколько мы ему благодарны…»

Заболевание, которое встречается, по статистике, восемь раз на 100 тысяч, «выстрелило» в челябинской семье Марченко дважды. У пятилетней Александры и трехлетней Евдокии диагностирована мерозин-дефицитная врожденная мышечная дистрофия. Все силы семьи брошены на развитие детей и облегчение их жизни. Супруги возили дочерей в столицу, получали консультации экспертов, проходили курсы реабилитации. Все врачи говорили, что девочкам необходим специальный мышечный тренажер, который поможет предотвратить тугоподвижность суставов и уменьшить скорость ослабления мышц. Умный тренажер «MOTOmed» не входил ни в один перечень обеспечения средствами реабилитации. Но это было единственное устройство, способное распознавать частые спазмы и развивать дыхательные мышцы. Судить, насколько это важно, можно лишь по одному примеру: ребенок с таким диагнозом не может, например, откашляться при бронхите или пневмонии.

Такой тренажер семье Марченко было не потянуть: мама все время занимается дочерьми, работает один папа. Поэтому Мария написала лично губернатору Алексею Текслеру. Ее пригласили на предстоящий прием граждан к главе региона в декабре прошлого года.

«Я пришла и рассказала свою историю. Я понимала, что стоимость тренажера — это огромная сумма. Алексей Леонидович меня внимательно выслушал и сразу пообещал, что поможет. Через неделю тренажер был у нас дома. Это стало для нашей семьи настоящим новогодним подарком», — рассказала Мария журналисту информагентства.

Женщине повезло: в момент, когда деньги от регионального Минсоца поступили ей на счет, тренажер как раз был у поставщика. Мария его заказала, и его доставили семейству буквально за несколько дней.

Младшая дочь Евдокия занимается на тренажере

Теперь Саша и Евдокия крутят педали умного устройства по три раза в день. Мама отмечает, что такие регулярные ежедневные тренировки гораздо эффективнее 10-дневных курсов реабилитации.

«Бабушка, которая не видит девочек по несколько дней, приходя к нам, сразу отмечает, что у них стали крепче ножки, ручки. Тренажер так укомплектован, что подойдет и взрослым, и детям, поэтому нам его хватит на долгие-долгие годы. Каждый день я мысленно благодарю Алексея Леонидовича. Может быть, через вас он узнает, насколько мы ему благодарны…»

— отмечает Мария.

«Уже две зимы мы не знаем горя»

А пенсионерка Ольга Осиповна Кувалдина из Красноармейского района пришла к главе региона от имени всех двухсот жителей поселка Боровое. Она попала к нему на личный прием в сентябре 2022 года. Женщина попросила помочь с организацией транспортного сообщения через поселок в областной центр.

«У нас поселок небольшой. В советские годы здесь запустили трубный завод, тогда горожане и переехали сюда на работу. Я и сама из Челябинска. Сейчас мы ездим в город в больницу, за покупками, к детям. Многие наши селяне каждый день ездят на работу в Челябинск. Без нормального автобусного маршрута очень тяжело», — поясняет Ольга Кувалдина.

Поселок Боровое расположен в четырех километрах от автодороги Бродокалмак — Миасское — Челябинск. До встречи с губернатором Ольги Осиповны селяне либо пешком преодолевали эти километры и добирались на попутке, либо надеялись на нерегулярные рейсы частников.

Для жителей поселка по поручению губернатора в том же месяце не только запустили регулируемый маршрут, но и выделили новый автобус. Небольшой ПАЗ на газомоторном топливе выдвигается из поселка Тавранкуль, движется через Бродокалмак, заезжает в Боровое и уже затем отправляется в Миасское. Оттуда движется до конечного пункта — автостанции «Восточные ворота» Челябинск.

Автобус поступил в район уже осенью 2022 года

«Это очень удобно, плюс автобус новый, теплый. Уже две зимы мы не знаем горя, не мерзнем на дороге. Спасибо Алексею Текслеру за отзывчивость», — говорит Ольга Кувалдина.

«Остается только губернатора в гости пригласить…»

Копейчанка Светлана Дегтярева через наше издание пригласила губернатора к себе в гости. Год назад, 20 февраля, она попала на прием к Алексею Текслеру с кипой документов: женщина рассказала, что жить в затапливаемом весенними водами доме стало невыносимо.

«Наш дом признан аварийным в 2016 году. Это старая двухэтажка на 12 квартир, я прожила в ней 51 год. А муж мой родился в этом доме. Дом топило постоянно, местность вокруг болотистая. Еще молодыми мы с соседями подплывали к нему, не поверите, на плотах. До сих пор у меня картина перед глазами: я смотрю в окно, а муж мой плывет ко мне на плоту. Вот так жили. Потом добились с соседями, чтобы город сделал отвод воды, разрыли канаву, вроде помогало», — рассказывает Светлана.

В 2015 году рядом построили автостоянку, и дом в низине снова утонул в болоте. Светлана пригласила независимых оценщиков. Эксперты признали дом непригодным для жизни. Так жильцы многострадальной двухэтажки стали очередниками на новое жилье.

С новосельем семью Дегтяревых поздравил глава округа Андрей Фалейчик

Ключи от квартиры в новом 10-этажном доме вручили Светлане уже 1 марта. Ее тяжелобольной супруг Анатолий Валентинович скончался спустя две недели после получения нового жилья.

«Соседи помогли с переездом, квартира моя находится на втором этаже. Я еще на встрече с губернатором попросила, чтоб если дали, то не на десятом. А еще меня удивило, Алексей Леонидович меня спросил, раз уж дом достроен и квартира нам куплена, что еще бы я хотела у него попросить… А мне ничего, кроме жилья, и не надо было. Вот теперь я, конечно, одна здесь живу, квартира светлая, большая, двор благоустроен, все условия. Остается только губернатора в гости пригласить, чтоб проверил, как его поручения выполняются. Так что передайте Текслеру от меня спасибо, и пусть приезжает в гости»,

— отмечает Светлана.

В новом доме заселили 300 квартир, жилье получили и другие жители из ветхих домов

