Алексей Текслер возглавил регион пять лет назад. Нового губернатора сразу отметили за то, что он близок к народу. Глава Челябинской области лично вникает в проблемы южноуральцев, общается с ними в социальных сетях и проникается вопросами, с которыми жители приходят к нему, в том числе на личные приемы. Мы собрали лишь несколько показательных историй, когда личное участие Алексея Текслера решило наболевшие проблемы обратившихся к нему людей.
«Может быть, через вас он узнает, насколько мы ему благодарны…»
Заболевание, которое встречается, по статистике, восемь раз на 100 тысяч, «выстрелило» в челябинской семье Марченко дважды. У пятилетней Александры и трехлетней Евдокии диагностирована мерозин-дефицитная врожденная мышечная дистрофия. Все силы семьи брошены на развитие детей и облегчение их жизни. Супруги возили дочерей в столицу, получали консультации экспертов, проходили курсы реабилитации. Все врачи говорили, что девочкам необходим специальный мышечный тренажер, который поможет предотвратить тугоподвижность суставов и уменьшить скорость ослабления мышц. Умный тренажер «MOTOmed» не входил ни в один перечень обеспечения средствами реабилитации. Но это было единственное устройство, способное распознавать частые спазмы и развивать дыхательные мышцы. Судить, насколько это важно, можно лишь по одному примеру: ребенок с таким диагнозом не может, например, откашляться при бронхите или пневмонии.
Такой тренажер семье Марченко было не потянуть: мама все время занимается дочерьми, работает один папа. Поэтому Мария написала лично губернатору Алексею Текслеру. Ее пригласили на предстоящий прием граждан к главе региона в декабре прошлого года.
«Я пришла и рассказала свою историю. Я понимала, что стоимость тренажера — это огромная сумма. Алексей Леонидович меня внимательно выслушал и сразу пообещал, что поможет. Через неделю тренажер был у нас дома. Это стало для нашей семьи настоящим новогодним подарком», — рассказала Мария журналисту информагентства.
Женщине повезло: в момент, когда деньги от регионального Минсоца поступили ей на счет, тренажер как раз был у поставщика. Мария его заказала, и его доставили семейству буквально за несколько дней.
Младшая дочь Евдокия занимается на тренажере
Теперь Саша и Евдокия крутят педали умного устройства по три раза в день. Мама отмечает, что такие регулярные ежедневные тренировки гораздо эффективнее 10-дневных курсов реабилитации.«Бабушка, которая не видит девочек по несколько дней, приходя к нам, сразу отмечает, что у них стали крепче ножки, ручки. Тренажер так укомплектован, что подойдет и взрослым, и детям, поэтому нам его хватит на долгие-долгие годы. Каждый день я мысленно благодарю Алексея Леонидовича. Может быть, через вас он узнает, насколько мы ему благодарны…»
— отмечает Мария.
«Уже две зимы мы не знаем горя»
А пенсионерка Ольга Осиповна Кувалдина из Красноармейского района пришла к главе региона от имени всех двухсот жителей поселка Боровое. Она попала к нему на личный прием в сентябре 2022 года. Женщина попросила помочь с организацией транспортного сообщения через поселок в областной центр.
«У нас поселок небольшой. В советские годы здесь запустили трубный завод, тогда горожане и переехали сюда на работу. Я и сама из Челябинска. Сейчас мы ездим в город в больницу, за покупками, к детям. Многие наши селяне каждый день ездят на работу в Челябинск. Без нормального автобусного маршрута очень тяжело», — поясняет Ольга Кувалдина.
Поселок Боровое расположен в четырех километрах от автодороги Бродокалмак — Миасское — Челябинск. До встречи с губернатором Ольги Осиповны селяне либо пешком преодолевали эти километры и добирались на попутке, либо надеялись на нерегулярные рейсы частников.
Для жителей поселка по поручению губернатора в том же месяце не только запустили регулируемый маршрут, но и выделили новый автобус. Небольшой ПАЗ на газомоторном топливе выдвигается из поселка Тавранкуль, движется через Бродокалмак, заезжает в Боровое и уже затем отправляется в Миасское. Оттуда движется до конечного пункта — автостанции «Восточные ворота» Челябинск.
Автобус поступил в район уже осенью 2022 года
«Это очень удобно, плюс автобус новый, теплый. Уже две зимы мы не знаем горя, не мерзнем на дороге. Спасибо Алексею Текслеру за отзывчивость», — говорит Ольга Кувалдина.
«Остается только губернатора в гости пригласить…»
Копейчанка Светлана Дегтярева через наше издание пригласила губернатора к себе в гости. Год назад, 20 февраля, она попала на прием к Алексею Текслеру с кипой документов: женщина рассказала, что жить в затапливаемом весенними водами доме стало невыносимо.
«Наш дом признан аварийным в 2016 году. Это старая двухэтажка на 12 квартир, я прожила в ней 51 год. А муж мой родился в этом доме. Дом топило постоянно, местность вокруг болотистая. Еще молодыми мы с соседями подплывали к нему, не поверите, на плотах. До сих пор у меня картина перед глазами: я смотрю в окно, а муж мой плывет ко мне на плоту. Вот так жили. Потом добились с соседями, чтобы город сделал отвод воды, разрыли канаву, вроде помогало», — рассказывает Светлана.
В 2015 году рядом построили автостоянку, и дом в низине снова утонул в болоте. Светлана пригласила независимых оценщиков. Эксперты признали дом непригодным для жизни. Так жильцы многострадальной двухэтажки стали очередниками на новое жилье.
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Ключи от квартиры в новом 10-этажном доме вручили Светлане уже 1 марта. Ее тяжелобольной супруг Анатолий Валентинович скончался спустя две недели после получения нового жилья.
В новом доме заселили 300 квартир, жилье получили и другие жители из ветхих домов