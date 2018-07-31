/ Больше 118 тысяч человек посмотрели онлайн-трансляцию конкурса «Лица»

Завершился первый этап проекта.

Масштабный проект «Лица», организованный телеканалами ОТВ и «Восточный экспресс», завершился. Почти месяц организаторы принимали заявки от желающих блистать на экранах, готовили студию, организовывали прямую трансляцию. В итоге в пятницу и понедельник больше 118 тысяч человек наблюдали за ходом открытого кастинга, сопереживали друзьям и родным, болели за них.

Теперь начинается самый интересный этап проекта — обучение. 21 участника ждет немало испытаний. Готовыми нужно быть уже со второй недели августа. А пока прошедшие во второй этап могут участвовать в голосовании и привлекать к этому знакомых. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы проекта.

Голосование за лучшего ведущего на сайте 1obl.tv стартует 1 августа. В нем примут участие абсолютно все, кто был на открытом кастинге. Конкурсанты будут заявлены в двух номинациях. Лидерам голосования предоставят шанс получить работу на ОТВ или «Восточном экспрессе».

Однако последнее слово, как всегда, останется за жюри. На телеэкранах в качестве ведущих смогут появиться только те, кто достойно проявил себя по ходу второго тура.