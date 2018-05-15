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/ Карен Даллакян проверил здоровье «задыхающегося» льва в челябинском зоопарке

Карен Даллакян проверил здоровье «задыхающегося» льва в челябинском зоопарке

Зоозащитник предложил заменить животных почтенного возраста на более молодых.
сегодня в 13:21
  |  Общество

Челябинский зоозащитник Карен Даллакян и депутат Александр Галкин наведались в местный зоопарк с проверкой состояния здоровья льва Ричарда. Ветеринара насторожил пост в социальной сети. Авторам видео, выложенного в Инстаграм показалось, что хищник произносит странные звуки, будто задыхается.

Там все нормально. Просто животное возрастное, ему уже 17 лет. Этот приступный кашель, который в ролике был показан, это нормально. Таким образом любые кошачьи очищаются. Это естественно. Зоологи сказали, что у него есть хронические заболевания. Ему бы побольше вольер. Считаю, что это животное не экспозиционное, не выставочное. Его пора отправить на пенсию. Потому что может произойти остановка сердца, диарея, недержание мочи, попочка грязная может быть. И все это будет поднимать в интернете шум и гам среди пользователей. — прокомментировал сайту «Первый областной» Карен Даллакян.

Лев Ричард живет в одном вольере с львицей. Они получают полноценное питание и качественный уход местных зоологов. Состояние здоровья каждого питомца челябинского зоопарка проверяется специалистами ежедневно. У всех имеется свой паспорт и карта здоровья. Насколько питомец презентабелен, определяют специалисты зоопарка.

Экспозиционные животные должны соответствовать всем внешним признакам, то есть не хромые, не косые. У нас животных убирают с экспозиции животных тогда, когда они по факту не соответствуют основным критериям физиологическим. У зоопарка есть много других первоочередных задач, а эта таковой не является. У нас животные все живые, здоровые, красивые. — прокомментировали в челябинском зоопарке.

Карен Даллакян добавил, что собрание депутатов берет вопрос по омоложению экспозиции в челябинском зоопарке на контроль.

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