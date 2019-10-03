Летающая теплица столкнулась с трамваем в Магнитогорске

МП «Маггортранс» выложило в соцсети кадры, попавшие на видеорегистратор.

Послушать 00:00

Видеорегистратор в трамвае снял кадры «летающей» теплицы. Из-за сильного ветра трехметровая конструкция столкнулась с общественным транспортом. В этот момент трамвай двигался по маршруту. Кадры опубликовали специалисты «Маггортранс».

«Несмотря на всю нестандартность ситуации, экипаж трамвая не растерялся и проявил профессионализм. Кроме теплицы и лобового стекла трамвая никто не пострадал», — отмечают в «Маггортранс».

Инцидент произошел, 19 сентября, в этот день порывистый ветер в Магнитке срывал вывески с магазинов, отрывал покрытия со стен и крыш и даже снес остановочный комплекс. В отдельных частях Южного Урала ветер повредил крыши девяти зданий, площадь ущерба более 850 квадратных метров. Известны случаи с пострадавшими. Так в Южноуральске 45-летний мужчина попал под удар стихии, его с травмами головы доставили в местную больницу.